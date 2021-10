Bloodborne 2 per PS5 sviluppato da Bluepoint insieme al remake del primo? Gli ultimi rumor

Le voci di un ipotetico remake di Bloodborne destinato a PlayStation 5 continuano a susseguirsi, insieme addirittura a quelle relative a un seguito diretto del capolavoro targato FromSoftware.

È ancora una volta Colin Moriarty, ex Senior Editor di IGN e attualmente conduttore del podcast dedicato a PlayStation Sacred Symbols, ad alimentare concretamente i rumor. Dopo un Tweet di qualche giorno fa in cui aveva scritto ho sentito dire che Bluepoint si stia preparando per un viaggio a Yharnam, Moriarty ha rilanciato durante il suo show sul mondo Sony.

Secondo il giornalista infatti Bluepoint Games, studio recentemente entrato nella famiglia dei PlayStation Studios già responsabile dei remake di Shadow of the Colossus e Demon's Soul, sarebbe pronto a una duplice dose di Bloodborne. Al momento il team texano starebbe sviluppando un remake del capolavoro pubblicato originariamente nel 2015: un progetto sulla scia di quanto sperimentato con successo un anno fa al lancio di PS5, pensato per capitalizzare il desiderio dei fan di godersi Yharnam a 60fps e con un colpo d’occhio imponente.

Moriarty ha tuttavia rincarato la dose, sostenendo che dopo la riproposizione riveduta e corretta del primo capitolo, prevista per un futuro non specificato, Bluepoint Games si troverebbe a lavorare anche a un eventuale Bloodborne 2. Nello specifico, ha affermato: "A quanto ho capito, stanno per ripubblicare Bloodborne su PlayStation 5. Successivamente, da loro avremo anche il seguito di Bloodborne". Un sequel sviluppato a questo punto in Occidente da uno studio interno, senza la guida e i riferimenti diretti di Hidetaka Miyazaki e di FromSoftware. Al di là delle dichiarazioni dell’ex Kinda Funny non si hanno ulteriori informazioni in merito, anche se sappiamo che effettivamente Bluepoint Games ha intenzione di dedicarsi, oltre alla restaurazione di titoli già pubblicati in passato, a produzioni del tutto inedite targate Bluepoint.

In attesa di smentite ufficiali o di ulteriori rumor in merito, passiamo la parola a voi: vi piacerebbe l’idea di un remake di Bloodborne affidato a Bluepoint? E come vedreste invece un seguito nelle mani degli stessi sviluppatori?