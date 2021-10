Bloodborne 2 PS5 in sviluppo presso Bluepoint assieme alla remaster dell'originale?

Da anni in cima alle liste dei desideri di un grande numero di videogiocatori, la versione rimasterizzata di Bloodborne non si è mai concretizzata, trasformandosi nel tempo nell'oggetto di un numero incalcolabile di rumor e speculazioni.

Quest'oggi l'argomento è tornato d'attualità, dal momento che a parlarne nuovamente è stata una fonte che non può essere ignorata, nonostante non possa essere considerata ufficiale. Stiamo parlando di Colin Moriarty, veterano dell'industria, giornalista, podcaster e fondatore di Kinda Funny. Nel corso dell'ultima puntata del suo podcast Sacred Symbols, Moriarty ha affermato che Bluepoint Games - software house recentemente entrata nella famiglia dei PlayStation Studios - sarebbe attualmente al lavoro su Bloodborne 2 e la versione rimasterizzata del primo capitolo per PS5.

Nello specifico, ha affermato: "A quanto ho capito, stanno per ripubblicare Bloodborne su PlayStation 5. Successivamente, da loro avremo anche il seguito di Bloodborne", ha riferito. Moriarty aveva già diffuso questo rumor la settimana scorsa in un canale Discord, ma in quell'occasione aveva promesso che avrebbe interpellato un'altra delle sue fonti per maggiore sicurezza. Evidentemente ha ricevuto conferma, dal momento che ha reiterato le medesime informazioni in un podcast di ieri 11 ottobre.

Nonostante l'autorevolezza della fonte, vi consigliamo di prendere tutto ciò che avete letto con le pinze, dal momento che manca l'ufficialità. È altrettanto vero, tuttavia, che non ci stupiremmo affatto se tali informazioni si rivelassero fondate: i ragazzi di Bluepoint Games hanno dimostrato di saperci ampiamente fare con le riedizioni (anche con quella di un souls), quindi sarebbero senz'altro i più indicati, inoltre hanno già affermato di sentirsi pronti per un progetto costruito da zero.