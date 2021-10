Bloodborne 2 su PS5 è in sviluppo presso Bluepoint? Ne parla Colin Moriarty

Con un breve ma eloquente tweet condiviso da Colin Moriarty, il co-fondatore di Kinda Funny stuzzica la curiosità dei fan di Bloodborne suggerendo un ritorno dell'epopea soulslike a tinte oscure sotto l'egida di Bluepoint.

A detta del giornalista e insider, infatti, il team di Bluepoint appena entrato nei PlayStation Studios starebbe lavorando ad un progetto legato alla pesante proprietà intellettuale di Bloodborne.

Nel post pubblicato da Moriarty si legge infatti di come "ho sentito dire che Bluepoint potrebbe essere in viaggio verso Yharnam", ossia lo scenario dark fantasy ch ha fatto da sfondo all'avventura ruolistica vissuta dagli emuli dell'eroe di Bloodborne.

L'anticipazione offerta da Colin Moriarty non entra nel merito del progetto attualmente in sviluppo presso Bluepoint e, quindi, non specifica se si tratterà di una Remaster, di un Remake o di un sequel vero e proprio. Un chiarimento in tal senso, seppur solo indiretto, potrebbe averlo fornito proprio la nuova sussidiaria dei PlayStation Studios; a margine dell'annuncio dell'acquisizione da parte di Sony Interactive Entertainment, i vertici di Bluepoint hanno confermato di essere al lavoro su un "contenuto originale". Che si tratti proprio di Bloodborne 2?

Mentre aspettiamo di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Bluepoint, vi lasciamo in compagnia della recensione del remake di Demon's Souls per PS5, con tutte le analisi su di un progetto che ben rappresenta le potenzialità della sussidiaria di Sony nello sviluppo di soulslike.