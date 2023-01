Da Bloodborne 2 al nuovo The Order: i sequel non annunciati che stiamo aspettando da anni

In un mondo di sequel fotocopia sfornati stile catena di montaggio, non è raro invece imbattersi in produzioni che un sequel non lo hanno mai avuto, nonostante la forte richiesta del pubblico. Abbiamo selezionato alcuni giochi dei quali stiamo aspettando da anni e anni l'annuncio di seguito, purtroppo senza troppa fortuna...

Bloodborne 2

Dai, ammettiamolo, tutti vogliamo un sequel di Bloodborne. Per anni i rumor su Bloodborne 2 si sono rincorsi sulla rete, con tanto di loghi fan made (come quello che vedere qui sopra in apertura) e trailer non ufficiali. Fino ad oggi nulla si è concretizzato e FromSoftware sembra avere altri progetti per il futuro tra Elden Ring, Armored Core e nuove IP. E' vero, Sony potrebbe affidare lo sviluppo del sequel ad uno studio diverso... ma al momento tutto tace, purtroppo.

Il sequel di The Order 1886

L'universo narrativo di The Order 1886 aveva (ed ha tuttora) un immenso potenziale, purtroppo però il progetto è stato accantonato dopo il fallimento commerciale del gioco, un titolo non capito interamente dal pubblico e che ha venduto meno del previsto. Risultato? Ready at Dawn ha interrotto la collaborazione con Sony e pochi anni dopo lo studio è stato acquistato da Meta.

Di The Order 2 si sono perse le tracce e crediamo che purtroppo un sequel non vedrà mai la luce, nonostante i piani per un seguito di The Order fossero apparentemente ben più che concreti.

Max Payne 4

Che fine ha fatto Max Payne? D'accordo, Rockstar Games e Remedy stanno lavorando al remake di Max Payne & Max Payne 2, ma noi vogliamo Max Payne 4! Uscito nel 2012, Max Payne 3 ha portato sullo schermo una nuova versione del personaggio, aprendo numerose porte per il futuro, porte che però si sono chiuse piuttosto rapidamente e dopo dieci anni un sequel di Max Payne 3 sembra molto improbabile. Peccato.

Bully 2

Bully ha riscosso un buon successo, guadagnandosi rapidamente la fama di gioco controverso. Come mai dunque non è mai stato annunciato un seguito? Difficile dirlo, secondo alcuni rumor Bully 2 è stato in sviluppo fino al 2017 ma i lavori sarebbero stati interrotti da anni e Rockstar avrebbe cestinato il progetto per concentrarsi maggiormente su GTA V, GTA Online e Red Dead Redemption II. Sarà vero? Noi continuiamo a sperare.

Half-Life 3/Portal 3

Doppia nomination per due giochi targati Valve, mai annunciati ma che il pubblico chiede a gran voce da oltre un decennio. Half-Life 3 è ormai puro vaporware e sebbene spesso emergano rumor e presunti leak, non c'è traccia di alcun annuncio ufficiale. E lo stesso vale per un nuovo Portal, gioco che oltretutto si presterebbe molto bene per essere fruito in Realtà Virtuale.