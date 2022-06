Bloodborne 2 su Unreal Engine 5: il lato nextgen di Yharnam nel video fan made

Dopo averci fatto sognare Dark Souls 4 su Unreal Engine 5, il designer indipendente e youtuber Enfant Terrible dedica la sua nuova, spettacolare tech demo su UE5 a Bloodborne, facendoci immaginare le ambientazioni nextgen da esplorare nel rumoreggiato secondo capitolo.

L'ultimo lavoro portato avanti dal creatore di contenuti specializzatosi in ricostruzioni su Unreal Engine 5 di videogiochi celebri ci proietta così nelle atmosfere opprimenti di Yharnam per mostrarcele in una versione iperrealistica.

Per riuscire in questa impresa, Enfant Terrible si è avvalso dei potenti strumenti di sviluppo integrati nell'ultima iterazione di Unreal Engine, come la tecnologia Lumen, e dei tanti pacchetti di contenuti, modelli poligonali, texture ed effetti particellari scaricabili dalla sezione del Marketplace di Epic Store dedicato agli sviluppatori su UE4 e UE5.

Lo sviluppatore amatoriale ha così potuto ricostruire con relativa facilità alcuni scenari di fantasia ispirati alle ambientazioni più iconiche di Bloodborne, il tutto per aiutare gli emuli del Cacciatore a mandare a briglie sciolte la propria immaginazione sognando l'odissea soulslike da vivere nel mai annunciato remake, reboot o sequel di Bloodborne.

Date perciò un'occhiata al video confezionato dallo youtuber e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa tech demo di Unreal Engine 5.