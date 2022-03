Bloodborne, 7 anni di Caccia: un nuovo anniversario per il gioco FromSoftware

La realizzazione dell'appassionato Demake di Bloodborne, con tanto di modalità cooperativa in split-screen, e le continue voci su di un possibile ritorno dell'IP sono solo alcuni degli esempi che testimoniano il perdurante affetto del pubblico per il titolo FromSoftware.

E mentre Sekiro: Shadows Die Twice compie tre anni, quest'oggi - giovedì 24 marzo 2022 - è tempo di un'ulteriore ricorrenza in seno alla software house giapponese. Esattamente sette anni fa, infatti, Bloodborne raggiungeva il mercato videoludico internazionale, con un esordio straordinario, in grado di fare rapidamente breccia nel cuore di pubblico e critica di settore. Il 24 marzo 2015, l'Action RPG dai toni cupi e vittoriani portava l'incubo della Caccia in esclusiva su PlayStation 4.



Da allora, milioni di giocatori in cerca di sfida hanno varcato i confini di Yharnam, indagato la natura del Sogno e dell'Incubo del Cacciatore, cercando di sopravvivere a bestie feroci, esseri umani corrotti e privi di senno, e imponenti Grandi Esseri. Un viaggio memorabile, che ha trasformato Bloodborne in uno dei titoli più amati della sua generazione, per il quale il pubblico ancora oggi chiede a gran voce un seguito.



Dalle fucine creative di FromSoftware non sono però mai giunte dichiarazioni ufficiali in tal senso, con l'IP che ha progressivamente lasciato spazio al lancio del già citato Sekiro: Shadows Die Twice, di Dark Souls III e dell'ambizioso open-world di Elden Ring.