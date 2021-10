Bloodborne, alta moda a Yharnam: in arrivo orologi, zaini e portafogli a tema

Mentre in rete continuano a tenere banco le ultime indiscrezioni sullo sviluppo di Bloodborne 2, le fucine artistiche di SuperGroupies firmano la nuova collezione di accessori ufficiali a tema Bloodborne, con uno splendido orologio, una borsa e dei portafogli esclusivi.

La nuova linea di accessori a tema videoludico dell'azienda statunitense abbraccia lo stile artistico e l'iconografia a tinte dark del capolavoro soulslike di FromSoftware, concretizzando così il sogno di ogni Cacciatore desideroso di seguire le ultime mode di Yharnam.

Nella collezione di SuperGroupies su licenza ufficiale di Bloodborne rientra così un magnifico orologio da polso con dettagli in oro rosa, uno zaino a tracolla in simipelle e un portafoglio da uomo con inserti per portadocumenti e portamonete. I prezzi di ciascuno di questi accessori speciali, inutile sottolinearlo, riflettono la qualità produttiva e la nicchia di mercato a cui si rivolge l'azienda americana specializzata in oggetti per fan di videogiochi amanti del collezionismo.

Al netto delle spese di spedizione aggiuntive, il portafoglio, lo zaino e il cronografo di Bloodborne costano rispettivamente 118, 138 e 300 dollari: nel momento in cui scriviamo, l'intera collezione è "sold out" e non sono chiare le tempistiche di attesa per il prossimo rifornimento, di conseguenza consigliamo agli interessati di tenere d'occhio il portale di SuperGroupies per ricevere tutti gli aggiornamenti del caso (trovate il link in calce alla notizia).