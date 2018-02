Bloodborne: annunciata una nuova action figure Figma dedicata a Lady Maria

Nota per aver dato vita ad una delle boss fight più memorabili di Bloodborne , ed in particolare del DLC "The Old Hunters",dell'Orologio Astrale riceverà una nuova action figure della linea Figma, come confermato da un tweet pubblicato di recente da Good Smile Company.

Si tratta, dopo quella del Cacciatore, della seconda Figma dedicata a Bloodborne, l'apprezzato action-rpg di From Software disponibile in esclusiva per PlayStation 4. Sfortunatamente, Good Smile Company non è stata in grado di mostrare in immagini la nuova action figure, né ha annunciato quando il prodotto sarà disponibile per il pre-order. Vi consigliamo, quindi, di continuare a seguirci per conoscere tutti i futuri dettagli del caso.

Bloodborne è disponibile per PS4. Nelle scorse settimane, alcuni dataminer hanno scovato la presenza di alcuni boss rimasti tagliati dal gioco, ma che risultano affrontabili seguendo alcuni particolari metodi.