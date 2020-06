Bloodborne in arrivo su PC? Ne discutono alcuni insider

Da tempo si parla del possibile arrivo di Bloodborne su PC e oggi questa voce viene amplificata da alcuni insider che hanno discusso della questione in un topic su ResetERA.

Secondo Sloth Mom "Bloodborne è in arrivo su PC" e l'insider afferma di essere a conoscenza del team di sviluppo al lavoro sul porting, uno studio "di comprovata affidabilità, al lavoro da tempo sulla conversione", afferma la fonte. Il messaggio di Sloth Mom non è stato inizialmente preso sul serio ma sulla vicenda è intervenuto anche Wario64, insider piuttosto noto su Twitter e ResetERA, il quale ha affermato che "è già possibile giocare a Bloodborne su PC via PlayStation Now... oppure aspettate ancora un pochino...", facendo intendere l'arrivo di possibili novità riguardo il debutto del gioco su Windows.

Infine, il moderatore di ResetERA Jawmuncher ha postato per placare gli animi affermando di "essere al corrente delle vostre stesse voci di corridoio, questo è tutto quello che posso dire", senza sbilanciarsi ulteriormente. Dopo Horizon Zero Dawn (il cui debutto su PC è atteso per questa estate) anche Bloodborne potrebbe "perdere" l'etichetta di esclusiva assoluta per PS4? Al momento Sony e FromSoftware non hanno commentato i rumor, dunque non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite sulla questione.