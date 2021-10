Bloodborne, aspettando il sequel: vi raccontiamo il Demake per PS1!

Quale giornata migliore di Halloween per tornare a esplorare gli inquietanti vicoli di Yharnam? Questa volta, però, non stiamo parlando dei rumor relativi al vociferato Bloodborne 2 di Bluepoint Games, ma di qualcosa di molto diverso!

Ad aver attirato di recente l'attenzione della community di appassionati innamoratasi nel tempo dell'opera di FromSoftware, è infatti un progetto amatoriale attualmente in corso di realizzazione. Firmato dall'appassionata sviluppatrice Lilith Walther, quest'ultimo mira a riportare alla luce l'Action RPG lovecraftiano non su piattaforme next gen, ma su nientemeno che...la prima PlayStation!

Con questo intento, la creativa appassionata sta dando forma, passo dopo passo, ad un ammirevole Demake PS1 di Bloodborne. Dall'estetica allo stile grafico, passando per il comparto sonoro, ogni dettaglio della creazione di Lilith Walther sprizza carisma da ogni pixel! Per raccontarvi il progetto e le sue caratteristiche, la Redazione ha deciso di confezionare un breve video dedicato all'opera fan made. Per scoprire ogni aspetto del Demake, potete dunque fare riferimento al filmato disponibile in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Vorreste avere l'opportunità di affrontare i boss di Yharnam in questa particolare versione "depotenziata"?



In attesa di nuovi aggiornamenti sul progetto amatoriale portato avanti da Lilith Walther, vi auguriamo un felice Halloween!