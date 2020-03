Bloodborne e la caccia alla Talpa del Labirinto: come incontrare il mostro più raro!

Mentre gli appassionati di intrattenimento videoludico rimasti incantati lungo la strade per Yharnam attendono con speranza l'annuncio di un Bloodborne 2, prosegue la caccia alla ricerca di tutti i misteri dell'opera From Software.

L'universo di Bloodborne è popolato da una vasta selezione di creature più o meno inquietanti, che spaziano da comuni belve assetate di sangue e vere e proprie entità superiori, di cui l'essere umano può avere solo una parziale comprensione. Alcune di esse sono comuni, mentre l'apparizione di altre è un evento decisamente più raro. E proprio in quest'ultima categoria rientra la Talpa del Labirinto, tra le creature più difficili da incontrare all'interno del mondo di gioco.

Per guidare i Cacciatori e le Cacciatrici ancora immersi della lunga notte di Yharnam, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video interamente dedicato a questo specifico avversario.



L'inquietante Talpa del Labirinto è stata recentemente protagonista dell'evento Return to Yharnam, organizzato dall'attivissima community che orbita attorno a Bloodborne, pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 nel corso del 2018.