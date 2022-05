Bloodborne: chi è Padre Gascoigne?

Bloodborne è ancora oggi uno dei titoli più amati dagli appassionati dei giochi From Software. Uscito in esclusiva per PS4 nel 2015, l'opera dalle tinte lovecraftiane porta il giocatore in un mondo popolato da bestie ed esseri celestiali. Tra i primi boss che affrontiamo c'è Padre Gascoigne: chi è questo personaggio?

La lore di Bloodborne (ecco a tal proposito quando è ambientato Bloodborne?) ci permette di sapere molto su Gascoigne. Il 'padre' era infatti un cacciatore della Chiesa della Cura, l'istituzione fondata da Lawrence, e combatteva fianco a fianco di Henryk, con cui strinse una forte amicizia. Di Gascoigne sappiamo inoltre che aveva una famiglia: la moglie Viola e le due figlie.



La tragica storia che accompagna i quattro rappresenta una delle quest più belle del gioco, in cui il protagonista si trova ad aiutare la figlia minore in cerca della madre, uccisa probabilmente dallo stesso Padre Gascoigne; quest'ultimo è nel cimitero vicino alla Tomba di Odeon, ormai ebbro di sangue. Nella seconda fase della boss fight, infatti, lo vediamo trasformarsi in una bestia dalle ormai poche fattezze umane, costretti dunque ad abbatterlo definitivamente anche facendo uso del carillon datoci per calmare momentaneamente la creatura.

Lo scontro con Gascoigne è sicuramente uno dei primi veri ostacoli dell'avventura a Yharnam: a tal riguardo, quali sono le boss fight più difficili dei Souls di From Software?