Bloodborne come Mario Kart? Ecco l'ultima trovata del creatore del Demake PS1

Per non essere da meno dei tanti colleghi che hanno partecipato agli scherzi del Pesce d'Aprile 2021, lo youtuber e sviluppatore amatoriale Lilith Walther ha deciso di riprendere il suo ormai celebre Demake fan made di Bloodborne con grafica da PS1 per stravolgere "in stile Mario Kart" il kolossal soulslike.

L'ultima trovata del creatore di contenuti si concretizza in un esilarante video che immortala le sfide della Pthumerian Cup, un'improbabile gara di Bloodborne Kart che vede l'eroe dell'action ruolistico di FromSoftware sfrecciare tra i vicoli della città oscura di Yharnam. Il trailer confezionato da Lilith Walther è impreziosito dalla colonna sonora in salsa retrogaming di The Noble Demon e riprende il medesimo stile grafico del Demake PS1.

Ben più serioso di Bloodborne Kart è però il progetto di Thymesia, un GDR fantasy che attinge a piene mani dall'esperienza grafica, artistica e ludica di Bloodborne per riformularne il gameplay in chiave decisamente più action. Se volete saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale a firma di Giovanni Panzano su Thymesia, il soulslike ispirato a Bloodborne.

Per rimanere in tema, vi riproponiamo anche l'ultima video analisi di Digital Foundry con la versione in upscaling con IA Neurale di Bloodborne in 4K 60fps su PS5, una versione sperimentale che non è disponibile per i giocatori ma che ci aiuta a comprendere le enormi potenzialità di queste tecniche di upscaling "intelligente" basate sul machine learning.