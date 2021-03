Bloodborne: la community torna a Yharnam da domani per celebrare il sesto anniversario

Bloodborne rimane ad oggi uno dei giochi più apprezzati dai possessori di PlayStation 4, e non c'è mattina in cui i fan di FromSoftware non si sveglino sperando che il sequel dell'action game ispirato ai racconti di Lovecraft sia stato finalmente annunciato.

Nell'attesa che prima o poi il fatidico giorno arrivi, la community di Bloodborne si riverserà nuovamente a Yharnam a partire da domani e fino al 7 aprile come parte delle celebrazioni del sesto anniversario del gioco, pubblicato in Europa il 25 marzo 2015 in esclusiva per PlayStation 4. Gli organizzatori dell'evento stanno incoraggiando i giocatori a riprendere in mano il titolo, creare un nuovo personaggio completamente da zero e partecipare attivamente alle sessioni PvP e co-op che si terranno nel corso dei prossimi giorni (preferibilmente selezionando l'opzione "Worldwide" tra le impostazioni della connessione a Internet). Ricordiamo che è necessario un abbonamento a PlayStation Plus per poter accedere alle funzionalità online del titolo.

Potrebbe trattarsi dunque di un ottimo motivo per fare ritorno nella distopica Yharnam, trovare nuovamente una community particolarmente attiva e vivace, ed andare ancora una volta a caccia di belve servendovi di una delle eccentriche armi messe a disposizione del nostro cacciatore.

Certamente sarebbe potuta essere un'esperienza più gratificante dopo una patch next-gen su PlayStation 5 che potesse finalmente far girare Bloodborne a 60fps. FromSoftware, tuttavia, non sembra al momento interessata pubblicare alcun aggiornamento, e l'unico modo per incrementare il framerate del gioco è tramite il fix di Lance McDonald, che però richiede l'utilizzo di una console PlayStation 4 standard o Pro modificata.

Intanto proseguono i lavori legati al demake PS1 di Bloodborne: lo sviluppatore che si sta occupando del progetto ha recentemente mostrato l'iconica boss fight con il Chierico Belva.