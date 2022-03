Bloodborne compie 7 anni: la community torna a Yharnam, come si partecipa all'evento?

Parte la nuova edizione di Return to Yharnam, l'evento organizzato dalla community di Bloodborne per festeggiare i 7 anni dal lancio del capolavoro soulslike di FromSoftware, disponibile dal 25 marzo del 2015 in esclusiva assoluta su PlayStation 4. Volete partecipare all'evento? Ecco tutti i dettagli.

L'edizione 2022 di Return to Yharnam vede la collaborazione dei curatori della community di Bloodborne che gestisce l'omonimo canale Discord e consiste in una serie di attività a tempo da completare insieme agli altri emuli del Cacciatore.

Le modalità di partecipazione all'evento sono estremamente semplici: chi desidera immergersi nelle atmosfere di Yharnam e festeggiare insieme ai fan il settimo anniversario di Bloodborne non deve fare altro che avviare una partita e modificare il matchmaking per impostarlo su "globale", favorendo così le interazioni con il maggior numero possibile di utenti in rete.

Per rendere ancora più interessante e immersiva l'esperienza di gioco da fruire e condividere nell'evento Return to Yharnam, ogni partecipante viene 'incoraggiato' a creare un nuovo personaggio per ripercorrere il viaggio del Cacciatore, premurandosi ovviamente di lasciare dei messaggi nelle aree interessate dalle invasioni dalle attività cooperative più importanti (come le zone a ridosso degli scontri con i boss) per segnalare agli altri giocatori che 'si è al corrente' della situazione.

Le celebrazioni per il settimo compleanno di Bloodborne sono già iniziate a Yharnam e proseguiranno idealmente fino al 7 aprile. Fateci sapere con un commento se parteciperete a questo evento, ma prima vi lasciamo a questo approfondimento sull'alta moda di Yharnam con gli accessori di Bloodborne.