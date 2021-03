Bloodborne e contenuti tagliati: l'Automa protagonista delle nuove scoperte

Dopo aver reso disponibile al pubblico la propria patch per Bloodborne a 60 fps, il noto content creator Lance McDonald torna ad occuparsi della cupa produzione di casa From Software.

Nell'attesa di poter assistere al vociferato e atteso nuovo reveal di Elden Ring, il giovane indagatore dei codici è tornato a cimentarsi con la creazione di Hidetaka Miyazaki, alla ricerca di dettagli e misteri non ancora scoperti dalla community. Protagonista di un nuovo video dedicato ai contenuti rimossi dalla versione definitiva di Bloodborne è l'Automa, misteriosa figura femminile che accoglie i giocatori nella dimensione del Sogno del Cacciatore.



In particolare, tra le nuove scoperte relative al personaggio, Lance McDonald ha avvistato una serie di dialoghi inediti, caratterizzati da un doppiaggio differente da quello infine utilizzato per questo personaggio chiave dell'avventura tra le strade di Yahrnam. Ad impersonare l'Automa in questa versione è l'attrice che presta la propria voce ad un altro dei personaggi dell'esclusiva Sony. Per presentare tutti i dettagli in merito, il content creator ha confezionato, come d'abitudine, un video dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il contenuto rimosso, come in molti altri casi per il lavoro dell'autore, è stato recuperato tramite il recupero della versione Alfa di Bloodborne su PlayStation 4.