Bloodborne: un cosplay dell'Automa, l'inquietante bambola di porcellana

Sono passati ben otto anni dall'uscita di Bloodborne, titolo di FromSoftware che si è affermato come una delle più grandi esclusive della passata generazione di console. Per celebrare l'anniversario dal rilascio, la cosplayer Puutin_cos si è cimentata in una particolare interpretazione di una delle protagoniste più enigmatiche del titolo.

The Doll, conosciuta in italiano come l'Automa, è una bambola di porcellana a misura naturale che si trova nel sogno del cacciatore, fuori dal laboratorio. Inizialmente inanimata, prende vita grazie ai punti intuizione e permette al giocatore di salire di livello.

L'Automa è basata sulle fattezze di Lady Maria, una delle studentesse a cui Gehram era affezionato. Dopo la sua scomparsa, la bambola è stata realizzata da Gehram come mezzo per tenergli compagnia e per servire i cacciatori arrivati da loro tramite sogno. Sempre pacata, tratta il cacciatore con fedeltà, profondo rispetto e con amore. Tuttavia, non è sicura se questi sentimenti siano reali oppure frutto di un artificio. Ecco tutti i comportamenti di l'Automa in un video di Bloodborne.

In questo cosplay di l'Automa di Bloodborne ritroviamo la bambola in piedi e con le mani conserte in attesa del cacciatore. Come se fosse fatta di vera porcellana, il colore della sua pelle è pallido. La Bambola indossa un lungo abito che copre ogni lembo di pelle, a eccezione del volto, e un cappello sul capo. Interprete dell'Automa è la cosplayer Puutin_cos.