Bloodborne: un cosplay di Lady Maria, la cacciatrice della Torre dell'orologio astrale

Sebbene siano passati otto anni dall'uscita originale su PlayStation 4, a oggi Bloodborne è ancora uno dei titoli più giocati. L'attaccamento del pubblico per l'erede dei Souls creato da FromSoftware è impareggiabile e per questo si continua a parlare di un sequel o di una remaster.

Purtroppo gli ultimi rumor su Bloodborne si sono rivelati dei fake, ma prima o poi FromSoftware sorprenderà la community con il sorprendente annuncio di un remake in uscita su PC o PlayStation 5. La software house nipponica ha da poco lanciato Armored Core 6: Fires of Rubicon e il completamento di questo progetto potrebbe riportare Hidetaka Miyazaki a concentrarsi sulla sua serie prediletta. Bloodborne 2 non è ancora uscito, ma chissà che nei prossimi mesi non arrivino novità in merito.

A riportarci a Yharnam, in attesa di informazioni concrete, è la cosplayer italiana The Sorceress. Sui suoi social media, infatti, l'artista ha condiviso alcuni scatti di una sua bellissima interpretazione di Lady Maria, uno dei boss obbligatori del DLC Bloodborne The Old Hunters.

Conosciuta come Lady Maria della Torre dell'orologio astrale, un luogo situato in cima all'edificio ricerche, era una delle prime cacciatrici, originaria della cittadina di Cainhurst. La sua morale mutò drasticamente quando prese parte a un'escursione degli scolari di Byrgenwerth. In seguito a questo brutale evento rimase imprigionata nell'Incubo del cacciatore e costretta a soffrire per l'eternità. In questo cosplay di Lady Maria da Bloodborne la vediamo seduta su di una sedia, apparentemente morta. Quando il cacciatore le si avvicina, però, Maria afferrerà la sua mano alzandosi in piedi per combattere.