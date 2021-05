Bloodborne diventerà una serie TV targata HBO? Il rumor è molto dubbio e poco credibile

Nick Santos di The Hashtag Show ha pubblicato un report esclusivo: a quanto pare Sony Pictures avrebbe in programma la produzione di una serie TV di Bloodborne in collaborazione con HBO, in maniera simile a quanto accaduto con The Last of Us.

La stessa fonte ha annunciato anche l'esistenza di un film basato su Dark Souls/Demon's Souls, anche in questo caso in esclusiva ma senza alcun riscontro da parte di insider, leaker, giornalisti o addetti ai lavori. Sony e HBO starebbero collaborando per la serie TV di Bloodborne da trasmettere su HBO Max, l'autore afferma di "aver visto una prima versione dello script con alcune idee e immagini concept", la storia verrà narrata in maniera simile a quanto visto in film come Dread o The Raid, con il protagonista impegnato a combattere contro una serie di mostri e creature spaventose.

Al momento sarebbero previsti otto episodi apparentemente piuttosto cruenti, Sony non sarebbe però soddisfatta di alcuni aspetti dello show e lo script sarebbe in fase di riscrittura, non ci sono invece notizie di alcun tipo sul cast e la data di uscita.

Nonostante la notizia sia interessante, la fonte è davvero poco autorevole e a cadenza regolare pubblica presunti scoop su film e serie TV che però non trovano effettivi riscontri. La fonte è molto dubbia, ribadiamo, ma questo ovviamente non vuol dire che uno show dedicato a Bloodborne non possa essere effettivamente in produzione, non ci sono però conferme di alcun tipo.