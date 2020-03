Bloodborne e i Dungeon del Calice: riparte la caccia alla spaventosa Talpa del Labirinto

In coincidenza dell'evento Return to Yharnam di Bloodborne, gli appassionati del kolossal soulsike di From Software tornano a dare la caccia a una delle creature più rare, e spaventose, della sua dimensione a tinte oscure: la Talpa del Labirinto.

L'iniziativa, proprio come è avvenuto negli scorsi anni con l'attività fan made Return to Yharnam, è partita ancora una volta dalle pagine di Reddit per coinvolgere un numero sempre crescente di fan di Bloodborne.

L'utente conosciuto come LFDT ha infatti condiviso sul subreddit ufficiale di PS4 una foto che ritrae il suo personaggio impegnato a combattere contro una Talpa del Labirinto, uno dei mostri più rari di Bloodborne: l'essere gelatinoso non rientra nel "bestiario digitale" dell'avventura maggiore ma può essere incrociata solo ed esclusivamente negli angusti tunnel delle mappe dei Dungeon del Calice.

Il sistema a generazione procedurale dei Dungeon contribuisce a rendere ancora più sfuggenti questi abomini caratterizzati da un corpo flaccido e da una bocca piena di tentacoli che, una volta spalancata, rivela un disgustoso ammasso di organi pulsanti che spruzzano acido.

Nonostante la scoperta di questa creatura sia già avvenuta da diverso tempo, è interessante notare l'interesse suscitato dal messaggio del redditor (con quasi 4.500 "messaggi positivi") e la volontà degli appassionati di ridare la caccia alla Talpa del Labirinto per celebrare i cinque anni dall'uscita di Bloodborne su PS4. Date un'occhiata alle immagini della creatura e diteci se in questi anni l'avete già incrociata tra i Dungeon del Calice del capolavoro soulslike di FromSoftware.