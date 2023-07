Da Bloodborne a Elden Ring: le migliori ambientazioni dei Souls di FromSoftware

Nell'impaziente attesa per l'annuncio di Dark Souls 4, proviamo a ripercorrere la storia dei soulborne di FromSoftware focalizzandoci su uno degli aspetti più rappresentativi (e amati) degli action ruolistici di Hidetaka Miyazaki e compagni, ovvero la bontà e l'originalità delle ambientazioni.

In questo approfondimento cercheremo quindi di sintetizzare il monumentale lavoro svolto dai designer e dagli artisti digitali della casa di sviluppo giapponese per erigere l'impalcatura ludica, narrativa e contenutistica di Demon's Souls e della serie di Dark Souls, come pure di Bloodborne ed Elden Ring.

Demon's Souls - Palazzo di Boletaria

L'imponente castello in rovina che fa da sfondo all'ambientazione principale di Demon's Souls è stata la vera e propria 'porta d'ingresso' dei giocatori nel multiverso fantasy dei soulsborne targati FromSoftware. Con la sua architettura decadente, l'illuminazione cupa, i suoni sinistri e l'atmosfera di desolazione, il Palazzo di Boletaria viene ricordato con nostalgia da milioni di appassionati, prova ne siano i numerosi progetti portati avanti dai modder e dai creatori di contenuti per ricrearne le atmosfere in remake fan made e progetti amatoriali.



Dark Souls 1 - Anor Londo

Il primo approdo nella scintillante città di Anor Londo rappresenta uno dei momenti più spiazzanti dell'intera storia dei videogiochi. La vista delle gigantesche architetture che imperlano il paesaggio restituisce a schermo scorci di rara bellezza e, al tempo stesso, puro terrore, considerando la brutalità dei nemici che ci attendono nelle enormi stanze e passano il tempo a infilzarci con frecce grandi come tronchi nascondendosi tra le guglie del castello centrale.



Dark Souls 2 - Santuario di Amana

L'antico santuario ipogeo ormai sommerso dalle acque è la dimora di stregoni, mostri di palude, legioni di non-morti e giganteschi abomini in grado di abbatterci con un sol colpo. Ad 'addolcire' l'inferno da vivere in questo microcosmo di desolazione troviamo però la bellezza estraniante di uno scenario immerso tra rovine infestate da rampicanti e imperlate da funghi bioluminescenti.



Dark Souls 3 - Vetta dell'Arcidrago

Pur essendo una zona puramente facoltativa del viaggio intrapreso dai giocatori di Dark Souls, la Vetta dell'Arcidrago vanta una cura per i dettagli semplicemente maniacale, assumendo da subito i contorni di una tappa irrinunciabile per tutti coloro che desiderano vivere appieno l'esperienza fantasy di Dark Souls 3... a patto di saper sconfiggere gli orrori venefici della Prigione di Irithyll e di utilizzare a dovere il gesto "Via del Drago"...



Bloodborne - Frontiera dell'Incubo

Lontano dalle guglie gotiche che svettano tra i palazzi e i vicoli fumosi di Yharnam troviamo la Frontiera dell'Incubo, un girone dantesco che incarna alla perfezione la devastazione e l'orrore che permea la dimensione di Bloodborne. Tra grotte imperscrutabili e giganti di carne e sangue, il viaggio intrapreso da ogni Viaggiatore trova nella Frontiera dell'Incubo una delle tappe più indimenticabili e, al tempo stesso, incredibili.



Elden Ring - Pozzo del Fiume Siofra

Alzi la mano chi non è stato rapito dalla spettacolare vista della volta bioluminescente che illumina le rovine del Pozzo del Fiume Siofra, l'esempio lampante della genialità di FromSoftware nella costruzione di mondi interconnessi che spiccano per originalità e complessità.



Menzione d'onore: Dark Souls - Mondo Dipinto di Ariamis

In un articolo sulle migliori ambientazioni dei soulslborne di FromSoftware sarebbe stato un delitto non citare il Mondo Dipinto di Ariamis. Accessibile nel primo capitolo dell'odissea action ruolistica di Dark Souls attraverso l'omonimo quadro, il Mondo Dipinto di Ariamis è un caleidoscopico tripudio di contrasti, una dimensione alternativa che spezza le atmosfere 'incendiarie' di Anor Londo per abbracciare il candore della neve e trasportare il giocatore in uno scenario un tempo idilliaco.