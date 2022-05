Bloodborne o Elden Ring? Padre Gascoigne arriva nell'Interregno con una simpatica build

In attesa di scoprire se davvero Elden Ring riceverà un DLC dedicato al PvP nel corso dei prossimi mesi, la community di appassionati dei titoli FromSoftware continua ad esplorare con passione l'Interregno.

Uno di questi, tuttavia, ha deciso di realizzare le proprie peregrinazioni alla ricerca dell'Anello Ancestrale con una build decisamente particolare. Come potete verificare in calce, un giocatore di Elden Ring ha infatti ricreato in-game un accurato cosplay di Padre Gascoigne, il primo - e temutissimo - boss di Bloodborne. Avvistato da un altro giocatore nel corso di un'invasione, il creativo utente ha persino cercato di ricreare la cut-scene iniziale che introduce la boss fight.

Tra cappello calato sul volto, ascia di ordinanza e attacchi speciali, non manca all'appello nemmeno la trasformazione in bestia che contraddistingue la seconda fase della battaglia. Ispirandosi a Bloodborne, il Senzaluce ha realizzato una creazione davvero studiata, che rende omaggio al personaggio di Padre Gascoigne, la cui storia è tratteggiata con molti dettagli all'interno dell'amato Souls vittoriano.



Al centro di molte indiscrezioni da diverso tempo, per il momento Bloodborne continua ad essere un'esclusiva PlayStation 4, disponibile in retrocompatibilità su PlayStation 5. I rumor che vociferavano di un porting PC dell'opera o, persino, dell'avvio dei lavori su di una Remastered o un sequel restano per ora non confermati.