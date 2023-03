Bloodborne: la grande esclusiva PlayStation compie otto anni, tanti auguri!

Buon compleanno, Bloodborne! L'IP targata From Software approdata in esclusiva su PlayStation 4 compie ben otto anni, segnando un grande distacco dalla sua uscita in pompa magna nel lontano 24 marzo 2015. Mentre si desidera il suo rifacimento, alimentando l'attesa con il Remake fanmade di Bloodborne su PC, il gioco compie un altro anno di vita.

L'utenza di tutto il mondo non desidera altro che vedere il ritorno di una delle produzioni di FromSoftware che più hanno ammaliato i giocatori negli ultimi anni. Come se il desiderio di rigiocare Bloodborne in chiave nextgen non bastasse a mantenere viva la speranza, un post di Sony sul possibile ritorno di Bloodborne su PC e PS5 ha scatenato la community, impaziente di vedere realizzato il proprio sogno videoludico nel cassetto.

Ma quindi, uscirà mai Bloodborne 2 o Bloodborne Remastered? Non vi sono informazioni ufficiali circa tutte le produzioni alle quali il team dietro la creazione di questa IP (e non solo) sta lavorando per il momento. In ambito souls e souls-like, infatti, sappiamo solo che l'ultimo gioco della software house è prossimo a ricevere un nuovo DLC e che lo stesso Interregno di Elden Ring si è illuminato d'immenso con il Ray Tracing. Però, appunto, non vi è alcun avvistamento di Bloodborne 2 o Bloodborne Remake/Remastered, lasciando momentaneamente pensare che la grande produzione di FromSoftware non abbia nulla da offrire ai propri fan.

Almeno per adesso non ci resta che festeggiare l'ottavo compleanno di Bloodborne, nella speranza che le prossime settimane o i prossimi mesi siano forieri di novità in merito.