Bloodborne: i fan si organizzano per celebrare Halloween con l'evento Return to Yharnam

Anche quest'anno, i membri più attivi del forum di Reddit dedicato a Bloodborne invitano tutti gli appassionati del soulslike di From Software a celebrare Halloween con gli altri fan del kolossal ruolistico.

L'evento a tema è stato organizzato direttamente dagli utenti, senza cioè il coinvolgimento diretto di Sony o degli autori giapponesi di From Software, artefici a inizio 2019 del successo di pubblico e di critica dello spietato Sekiro Shadows Die Twice e attualmente impegnati nello sviluppo di Elden Ring con George R.R. Martin.

Chi vorrà accettare l'invito alla festicciola fan made "Return to Yharnam" di Bloodborne dovrà seguire un codice di comportamento ben preciso e indossare abiti tetri che aiutino a immedesimarsi nel personaggio e a rendere più interessante la festa a tema Halloween.

L'evento avrà ufficialmente inizio sabato 5 ottobre e si concluderà nella notte di venerdì 5 novembre: per aderire all'iniziativa bisognerà creare da zero un nuovo personaggio a partire dal 5 ottobre, indossare gli abiti e gli equipaggiamenti illustrati su Reddit nel link che trovate in calce alla notizia ed essere disposti ad aprire ogni canale multiplayer per poter invadere (ed essere invasi a propria volta) le istanze online degli altri giocatori. A differenza dello scorso anno, quindi, le modalità per partecipare all'evento di Bloodborne a tema Halloween avranno termini decisamente meno restrittivi.