Bloodborne Fanzine: nasce l'artbook dei fan del kolossal soulslike

Soulslborne Zine, un collettivo di designer e artisti amatoriali appassionati di Bloodborne, ha realizzato Cursed Blood of Madness, un Artbook non ufficiale con tantissime illustrazioni fan made ispirate alle ambientazioni, ai personaggi e alle creature del kolossal action ruolistico di FromSoftware.

Nelle 48 pagine che compongono Cursed Blood of Madness: The Unofficial Bloodborne Fanzine è infatti possibile ammirare le opere create da 36 artisti internazionali con la passione comune per il soulslike di Hidetaka Miyazaki.

La raccolta di fan art è stata curata da The First Flame, un fanzine a tema Dark Souls che riunisce dozzine di artisti che hanno voluto celebrare il talento di FromSoftware ampliando idealmente l'universo artistico ed estetico dell'opera a tinte oscure.

La vendita dell'Artbook Cursed Book of Madness di Bloodborne è legata a una campagna di raccolta fondi in beneficenza per Medici Senza Frontiere: chi desidera partecipare all'iniziativa può acquistare una copia digitale di Bloodborne Fanzine attraverso una donazione minima di 20 dollari o di 17 euro. Al momento, gli autori di questa raccolta non prevedono di realizzarne una versione stampata, ma promettono di attivarsi in futuro seguendo le indicazioni e i suggerimenti provenienti dalla community.

