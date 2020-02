Bloodborne: il feroce cacciatore si trasforma in un tenero Nendoroid

Nel corso delle ultime ore è stato annunciato un prodotto che farà la gioia di tutti gli appassionati di Bloodborne: il Nendoroid del Cacciatore di Yharnam.

La piccola action figure è infatti ispirata al protagonista in versione maschile dell'acclamatissima esclusiva PlayStation 4 (disponibile ora anche su PC grazie a PlayStation Now) e, come tutti i prodotti della stessa serie, dispone di una gran quantità di accessori e di articolazioni che permettono ai futuri acquirenti dell'oggetto di posizionarlo in qualsiasi modo. All'interno della confezione troverete oltre alla statuina e al piedistallo in plastica trasparente anche l'immancabile Mannaia Dentata, la pistola-fucile e una delle lanterne sparse in giro per il mondo di gioco grazie alle quali si può fare ritorno al Sogno del Cacciatore. Per aggiungere questo simpatico oggetto alla vostra collezione dovrete attendere il prossimo mese di agosto 2020 e, nel frattempo, è possibile procedere alla prenotazione sul sito ufficiale al prezzo di circa 50 dollari più spese di spedizione.

A proposito di prodotti appartenenti alla stessa linea, vi ricordiamo che solo qualche giorno fa è stato annunciato il Nendoroid di Sam Porter Bridges, il protagonista di Death Stranding che a breve sarà disponibile in due diverse edizioni.