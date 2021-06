Bloodborne, FromSoftware lavora al seguito spirituale per PS5: si accende il rumor

Da svariati anni ormai, la community che è rimasta abbagliata da Bloodborne e che ne brama un seguito per PlayStation 5, continua a rimanere a bocca asciutta. Con FromSoftware pienamente concentrata su Elden Ring, l'ipotesi che un sequel possa prima o poi essere realizzato sembra sempre più improbabile.

Tra le pagine di reddit, tuttavia, si è accesa nuovamente la speranza di vedere FromSoftware al lavoro su Bloodborne, o qualcosa di fortemente legato all'action game. Stando alle informazioni emerse, la software house nipponica sarebbe al lavoro su Velvet Veil, un seguito spirituale di Bloodborne destinato ad essere pubblicato in esclusiva PlayStation.

Un'informazione che potrebbe apparire campata per aria, ma il leaker in questione ha anticipato correttamente tutti gli annunci più recenti di FromSoftware, inclusi Dark Souls Remastered, Deracine per PS VR, Sekiro Shadows Die Twice ed Elden Ring. La fonte è sembrata sempre ben informata anche sui contenuti dei giochi, ed ha per esempio previsto la struttura open world di Elden Ring e la presenza di un cavallo per spostarsi nel mondo di gioco.

Stando al leaker, Velvet Veil sarà annunciato soltanto dopo la pubblicazione dello stesso Elden Ring, probabilmente durante il periodo estivo del 2022 con una finestra di lancio prevista per febbraio-marzo del prossimo anno. A quanto pare il titolo potrà fregiarsi di un comparto grafico puramente next-gen, e per questo di gran lunga superiore rispetto a quanto mai mostrato dallo studio di Hidetaka Miyazaki (viene fatto un parallelo tra la grafica cross-generazionale di Dark Souls 2 e quella di Bloodborne, primo gioco FromSoftware a essere stato sviluppato nativamente su PS4).

Nonostante le precedenti previsioni si siano rivelate azzeccate, vi raccomandiamo di prendere con estrema cautela quanto riportato. Sapevate che un artista di Playground Games ha immaginato con degli ispirati artwork il seguito di Bloodborne?