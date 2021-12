Bloodborne e la nuova frontiera delle speedrun: fan batte tutti i boss in meno di un'ora

Da grande appassionato di Bloodborne, il creatore di contenuti conosciuto come Ahady ha raccolto l'ultima sfida lanciata dagli speedrunner del kolossal GDR di FromSoftware ed è riuscito a battere tutti i boss in meno di un'ora.

Nel tentativo di esplorare l'ultima frontiera degli speedrunner di Bloodborne, lo youtuber ha passato gli ultimi giorni a riacquisire dimestichezza con il complesso sistema di combattimento del capolavoro soulslike per cimentarsi nella sfida estrema che prevede, appunto, di completare ogni battaglia con i boss del gioco in meno di un'ora.

Ahady ha così registrato l'accaduto per testimoniare l'avvenuto superamento della prova per speedrunner, raggiungendo l'obiettivo prefissato in "soli" 58 minuti e 45 secondi. Per battere questo record, l'appassionato di Bloodborne ammette di essersi avvalso di un glitch del Cannone della Chiesa, una potente arma ottenibile esplorando le ambientazioni dell'espansione Bloodborne The Old Hunters.

Se attivato con il giusto tempismo, il glitch del Cannone blocca l'animazione di ricarica e consente al giocatore di sparare senza consumare munizioni: trattandosi di un errore non causato dalla modifica dei file del gioco ma di un glitch presente nella versione "originale" di Bloodborne, il suo utilizzo rientra nelle azioni consentite dagli speedrunner, come il superamento delle mura invisibili che delimitano i livelli per riuscire a raggiungere l'area finale nel minor tempo possibile.

A tal proposito, vi ricordiamo che alcuni partecipanti al Network Test di Elden Ring hanno trovato un orso fuori dai confini della mappa, oltre a un'arena per boss ancora in via di sviluppo e al modello poligonale incompleto di un misterioso PNG.