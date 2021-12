Bloodborne: Il Gioco di Carte è in offerta su Amazon con lo sconto del 34%

Il gioco di carte ufficiale di Bloodborne è in offerta su Amazon ad un prezzo eccezionale, solamente 26 euro con lo sconto del 34% dal prezzo di listino di 39,99 euro, si tratta del prezzo più basso di sempre.

Tratto dall’omonimo videogioco, Bloodborne è un avvincente gioco di carte in cui un gruppo di Cacciatori, usando il potere del Calice, entrerà nelle antiche rovine sotterranee e dovrà affrontare i terrificanti Boss che le infestano. Alla fine dello scontro però, soltanto uno di voi conquisterà abbastanza sangue per fuggire dall’incubo. Avrete bisogno di strategie ingegnose, astuzia spietata e nervi d’acciaio se vorrete primeggiare in questo gioco di tradimenti e terrore.

In Bloodborne: Il Gioco di Carte, ogni giocatore sceglie segretamente e simultaneamente la strategia da usare in combattimento. Attaccherete e raccoglierete sangue? Saboterete gli sforzi degli altri Cacciatori? O vi rifugerete nel Sogno del Cacciatore per custodire il vostro sangue e accumulare forza per le battaglie successive?

Il gioco è da 3 ai 5 giocatori, l'età consigliata parte dai 14 anni, la durata media di ogni partita sarà di 30/60 minuti in base al numero di giocatori della partita, l'edizione in offerta su Amazon è completamente in italiano.