Bloodborne: il gioco da tavolo è un successo incredibile su Kickstarter

La campagna di raccolta fondi su Kickstarter di Bloodborne: The Board Game si è conclusa da poche ore e i risultati ottenuti sono andati ben oltre le aspettative.

La campagna Kickstarter del gioco aveva infatti l'obiettivo iniziale di raccogliere circa 200.000 dollari e, al momento della sua chiusura, ha superato il traguardo dei 4 milioni con quasi 24.000 utenti che hanno deciso di finanziare il progetto. Per la precisione, la cifra raccolta nel corso della raccolta è di 4,013,731 dollari, numeri da capogiro rispetto sia a quanto si vede si solito sulla piattaforma sia alla cifra iniziale richiesta. Tale successo evidenzia come i giocatori abbiano apprezzato particolarmente l'esclusiva PlayStation 4 ad opera di From Software e continuano a sperare che il tanto vociferato nuovo titolo di Myiazaki, il cui annuncio è atteso per l'E3 2019, sia proprio Bloodborne 2.

Per chi fosse curioso di scoprire maggiori dettagli sul gioco da tavolo di Bloodborne, si tratta di un progetto ideato da Michael Shinall ed Eric M. Lang che prevede la partecipazione di un numero di giocatori che varia da 1 a 4. All'interno della confezione troverete anche delle miniature ricche di dettagli raffiguranti personaggi e creature del titolo From Software.

Vi ricordiamo che tra i recenti successi su Kickstarter c'è anche Subverse, una sorta di Mass Effect per adulti in sviluppo presso Studio FOW.