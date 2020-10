Bloodborne gratis per gli abbonati PS Plus: l'avvistamento sul PS Store di Brasile e USA!

È tempo di numerose promozioni sullo store digitale di casa Sony. Di recente, i giocatori non solo hanno potuto usufruire degli sconti "A Tutto Giappone", ma anche della speciale iniziativa I Giochi di una Generazione su PlayStation Store.

Tuttavia, sembra proprio che i videogiocatori brasiliani e statunitensi abbiano ricevuto un omaggio fuori programma. A riferirlo è la sempre attivissima community di ResetEra, sulla quale alcuni utenti hanno segnalato la possibilità per gli abbonati PlayStation Plus di riscattare Bloodborne in maniera completamente gratuita. La promozione, si riporta, sarebbe attualmente attiva su diversi PlayStation Store. In particolare, le testimonianze coinvolgono il PS Store del Brasile e il PS Store USA.

Giocatori abbonati a PlayStation Plus escludono invece l'attivazione della promozione sul PS Store UK. Nel momento in cui scriviamo, nemmeno il PlayStation Store italiano riporta l'iniziativa e la versione standard di Bloodborne è proposta a 19,99 euro, mentre la GOTY Edition del gioco FromSoftware è disponibile al prezzo di 39,99 euro. Queste divergenze e l'assenza di pubblicità per l'iniziativa, lascerebbero sospettare un semplice errore da parte dei PlayStation Store coinvolti. Al momento, tuttavia, non sono disponibili dichiarazioni ufficiali di Sony o FromSoftware in merito.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che di recente hanno trovato diffusione rumor su di una Bloodborne Remastered per PS5.