Bloodborne gratis con PlayStation Plus, la community organizza l'evento Return To Yharnam

è gratis da oggi per gli abbonatie questo porterà sicuramente tanti nuovi giocatori sui server di gioco. Per l'occasione, la community del Subreddit /Bloodborne ha organizzato l'evento

Obiettivo di Return To Yharnam è quello di convincere i veterani del gioco a tornare in azione su Bloodborne, così da non lasciare soli i nuovi giocatori e permettere loro di trovare i server sempre pieni e attivi come nei mesi successivi al lancio del gioco. In questo modo, i novizi potranno sempre contare sull'aiuto di compagni esperti da consultare nei momenti del bisogno e non si sentiranno abbandonati di fronte alle insidie del gioco.

Tra le regole di partecipazione all'evento Return To Yharnam, figura la creazione di un nuovo personaggio, così da evitare di far incontrare giocatori alle prime armi con avversari dalle statistiche elevate. Cosa ne pensate di questa iniziativa?

Ricordiamo che gli abbonati PlayStation Plus possono ora scaricare gratis Bloodborne dal PlayStation Store insieme a titoli come Ratchet & Clank e Mighty No. 9, inoltre segnaliamo che questa sera alle 21:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch per tornare nel mondo di Yharnam.