Bloodborne immortale: è tra i giochi PlayStation più giocati di luglio 2023

Nonostante siano passati oltre 8 anni dal suo debutto su PlayStation 4, Bloodborne continua ad essere tra le preferenze degli utenti PlayStation, almeno stando a quanto rivelato dalle statistiche del portale TrueTrophies che raccoglie dati sui titoli più giocati ogni mese sulle piattaforme di casa Sony.

L'amato Action/RPG di From Software rientra infatti tra i giochi PS5 e PS4 più giocati lo scorso luglio, riuscendo anche a fare meglio di diversi giochi pubblicati proprio nel corso del 2023 come Dead Island 2, Dead Space Remake, Wo Long Fallen Dynasty, Forspoken, Exoprimal e Crash Team Rumble, giusto per fare alcuni nomi. E sebbene molti dei giochi più importanti dell'anno continuano ad essere i più giocati su console PlayStation (come Final Fantasy XVI, Star Wars Jedi Survivor, Resident Evil 4 Remake, Hogwarts Legacy, Street Fighter 6 e Diablo IV), TrueTrophies sottolinea come Bloodborne non fosse così lontano dai numeri registrati da alcune di queste grosse produzioni.

Va detto che i dati di TrueTrophies si basano su un campione di 3.2 milioni di account PSN attivi lo scorso luglio e dunque non sono rappresentativi della totalità degli utenti PlayStation, tuttavia emerge un quadro chiaro di come Bloodborne continui a godere di grande fama e popolarità tra i fan nonostante sia stato pubblicato nell'ormai lontano marzo del 2015. Ed ancora adesso non ci sono certezze su una Bloodborne Remastered per PC e PS5, nonostante sia da anni invocata dalla community.

E chissà pure se uscirà mai un Bloodborne 2, con Sony che sembra ormai aver messo del tutto da parte la celebre IP. Ma la speranza è sempre l'ultima a morire, come dimostrano i devoti appassionati che continuano costantemente a visitare Yharnam facendosi rapire per l'ennesima volta. dalle sue inquietanti ed evocative meraviglie.