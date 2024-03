Bloodborne: l'incubo è terribile in questo cosplay italiano del Cacciatore

Un noto leaker sembrava aver infranto le speranze per Bloodborne Remaster. Stando a quanto rivelato da Lance McDonald, il titolo tanto vociferato non sarebbe potuto diventare realtà, ma non a causa di FromSoftware. Gli ultimi giorni, comunque, hanno riacceso la fiamma. Bloodborne Remaster è realtà, ma solo in questo cosplay?

La notizia diffusa pochi giorni fa da un altro insider ha fatto scatenare la community. Bloodborne Remaster è una possibilità più che concreta e forse per avere novità in merito dovremo attendere il 2025, anno in cui si festeggerà il decimo anniversario dall'uscita originale del Souls. A confermare questa probabile uscita ci ha pensato anche Hidetaka Miyazaki, secondo cui l'hardware PS6 valorizza i remake. L'artista si era inoltre detto molto più che felice per l'affetto che la community sta dimostrando verso Bloodborne, ma quindi?

Un remake o remaster per Bloodborne pare sia davvero in sviluppo e il prossimo anno sarà cruciale per il progetto. Al momento, comunque, è possibile tornare a visitare il sogno nei veci del cacciatore grazie al cosplayer italiano Red Lightning Lab.

In questo cosplay del cacciatore da Bloodborne ci troviamo a Yharnam, la città gotica i cui abitanti sono stati colpiti da una misteriosa malattia che li ha trasformati in creature mostruose. Nella notte della caccia, il cacciatore ha il compito di fermare la piaga e fuggire da questo incubo. Ma ci riuscirà, questa volta?

