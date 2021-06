Bloodborne, inFamous Second Son e tanti altri hanno superato le aspettative di Sony

Stando alla pagina LinkedIn di Tim Kamienski, ex direttore del marketing di PlayStation, giochi come Bloodborne, inFamous Second Son, Ratchet & Clank (il remake del 2016), Little Big Planet 3 e Shadow of the Colossus (il remake del 2018) avrebbero superato le aspettative di fatturato e profitto di Sony.

Tim Kamienski ha guidato la macchine del marketing di PlayStation per ben cinque anni, tra il 2013 e il 2018, per poi passare a Warner Bros. Entertainment. Durante il suo mandato si è occupato di grandi successi come The Last of Us, Uncharted 4, Marvel's Spider-Man e Ghost of Tsushima. Grazie al suo profilo LinkedIn è però possibile scoprire altri dettagli sui tanti traguardi raggiunti durante il suo lavoro in Sony: stando a quanto riportato, Kamienski ha infatti ottenuto una crescita del 90% delle entrate su base annua per i giochi first party, aumentando al contempo la quota di giochi esclusivi sul totale delle vendite. Oltre ai titoli "principali" anche Bloodborne, inFamous Second Son, Ratchet & Clank, Little Big Planet 3 e Shadow of the Colossus avrebbero ampiamente superato gli obbiettivi di ricavo e profitto prefissati da Sony.

Nel 2019 Sony aveva rivelato un totale di sei milioni di copie vendute per inFamous Second Son, una cifra ben al di sotto di altri colossi (The Last of Us ha venduto più di 15 milioni di copie) che ha comunque portato un guadagno nelle casse dell'azienda nipponica. Insomma, il report di Kamienski sembra smentire la presunta natura secondaria e di nicchia di tanti giochi. Voi cosa ne pensate?