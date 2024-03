Bloodborne: un inquietante cosplay del cacciatore ci riporta nel castello di Cainhurst

Quando tutto sembrava perduto e la community stava cominciando a perdere le speranze, un nuovo rumor rimescola le carte in tavola. Secondo un insider, Bloodborne Remaster è realtà, ma sarà davvero così? Al momento, le intenzioni di From Software non sono chiare, ma non è da escludere il ritorno nel sogno del cacciatore.

Bloodborne Remake esiste e uscirà su PlayStation 6, secondo un leaker affidabile. Stando a quanto raccontato, Blooborne Remake è stato davvero in sviluppo, ma lo studio che vi stava lavorato ha abbandonato il progetto passando la palla ad altri produttori. Pare anche che un porting su PC fosse in arrivo, ma che Sony lo abbia cancellato forse proprio in vista di questa remaster.

Anche secondo Hayao Miyazaki Bloodborne potrebbe tornare su PlayStation 6 e allora questa fantastica e fedele interpretazione condivisa dalla cosplayer Sallozare fa crescere l'entusiasmo del pubblico alle stelle.

In questo cosplay del Cacciatore da Bloodborne siamo di ritorno nel Sogno, più di preciso nel Castello dimenticato di Cainhurst. Si tratta di un luogo segreto, a cui si può accedere solamente dopo aver recuperato l'oggetto convocazione a Cainhurst ed aver esaminato l'obelisco della Lanterna della Dimora della Strega. Addormentandoci in questa area si troveranno dei nemici molto più forti della norma. Grazie a questo cosplay siamo però armati di fucile e falce.

