Bloodborne invade Minecraft: Yharnam e i cacciatori sono al centro di un video a cubetti

Torniamo a parlare ancora una volta di Blooborne, ma non per via di una patch che permette di giocarlo a 60fps su PlayStation 5. Il celebre titolo FromSoftware è infatti il protagonista di un interessante video cinematografico realizzato con Minecraft.

Nel trailer in questione possiamo vedere una ricostruzione di parte di Yharnam con i classici cubetti del celebre gioco creato da Notch. Durante il video, si può vedere il Cacciatore che si fa strada lungo un ponte alternando fendenti con le sue armi mutaforma e con le bocche da fuoco fino a raggiungere la possente Cleric Beast, ossia la primissima boss fight del gioco FromSoftware. Al termine del coreografico scontro, il protagonista fa anche ritorno al Sogno del Cacciatore, l'hub centrale che si può vedere per qualche istante. Come si può notare, ogni dettaglio è stato realizzato con grande cura e persino il personaggio principale sfoggia una skin ricca di dettagli che lo rendono perfettamente riconoscibile ad una rapida occhiata.

Non ci resta quindi altro da fare che lasciarvi al trailer, buona visione!

