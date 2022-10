Bloodborne Kart si aggiorna, arriva Gehrman pronto a sfrecciare sulle piste di Yharnam

Continua ad evolversi il progetto Bloodborne Kart, un gioco di go-kart stile Mario Kart e Crash Team Racing ambientato nella ridente (si fa per dire) Yharnam, la città che fa da sfondo alle vicende narrate in Bloodborne di FromSoftware.

L'ultimo aggiornamento ha aggiunto un nuovo personaggio, ovvero Gehrman Il Primo Cacciatore, mostrato in azione in un nuovo video gameplay sul circuito Hunter's Dream. Per chi non lo conoscesse, Bloodborne Kart è un gioco di go-kart dagli autori di Bloodborne PSX, il celebre demake di Bloodborne in stil 32-bit, con un comparto tecnico ed estetico che riprende lo stile dei giochi della prima PlayStation.

Bloodborne Kart è ancora in fase di sviluppo e gli autori stanno lavorando per aggiungere personaggi, modalità di gioco e in generale migliorare il gameplay. Per quanto faccia strano parlare di corse per le strade di Yharnam, il team crede fortemente in questo progetto e assicura che il risultato finale sarà in grado di soddisfare le aspettative della community.

Bloodborne PSX ha riscosso un discreto successo proponendo una versione alternativa del gioco di FromSoftware e re-immaginando l'avventura come se fosse uscita negli anni '90 su una piattaforma a 32-bit, dunque con la tipica grafica spigolosa dell'epoca e un design che rispecchia in tutto e per tutto i canoni dell'epoca.