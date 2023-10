Bloodborne Kart: il folle gioco con grafica PS1 ha una data d'uscita

Nel corso delle ultime ore, su YouTube è arrivato un nuovo trailer di Bloodborne Kart, il bizzarro titolo di corse con grafica ispirata ai vecchi giochi per la prima PlayStation in cui troviamo i personaggi dell'esclusiva PS4 gareggiare a bordo di macchinine.

Il filmato in questione non si limita a mostrare nuove sequenze di gameplay, ma annuncia la data d'uscita ufficiale della versione definitiva del gioco FanSoftware, il piccolo team che ha dato i natali anche a Bloodborne PSX. Il titolo sarà disponibile a partire dal prossimo 31 gennaio 2024 e, con tutta probabilità, sarà scaricabile gratuitamente tramite la pagina Itch.io del team di sviluppo, sebbene la modalità di distribuzione del prodotto sia ancora da capire.

Per quello che riguarda invece i contenuti, gli sviluppatori hanno confermato nella descrizione del trailer che la versione finale di Bloodborne Kart includerà 12 piloti, 16 circuiti, una campagna single player con tanto di boss fight, la possibilità di giocare in multiplayer a schermo condiviso e il supporto alla Battle Mode. Insomma, per essere un progetto amatoriale sembra trattarsi di un titolo piuttosto ricco di contenuti.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il trailer di Bloodborne Kart dedicato al Signore dell'Incubo.