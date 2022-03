Bloodborne Kart è il nuovo gioco degli autori di Bloodborne PSX

Nel mondo dei videogiochi, un giro in pista non si nega a nessuno e Bloodborne non sfugge a questa regola: anche il gioco di FromSoftware si prepara a correre grazie ad un progetto amatoriale degli autori di Bloodborne PSX.

Il demake di Bloodborne a 32-bit in stile PS1 ha riscosso un buon successo e gli sviluppatori hanno deciso di riutilizzare gli assets ed il codice sorgente per dare vita ad un nuovo videogioco: Bloodborne Kart! Avete capito bene, i personaggi del gioco di FromSoftware sono pronti per imbracciare moto e altri veicoli e scender in pista per darsi battaglia all'ultima ruota.

E' tutto così assurdo da sembra poco credibile? Effettivamente Bloodborne Kart è nato come pesce d'aprile ma a quanto pare adesso il gioco esiste davvero e uscirà "quando sarà pronto", come sottolineato nel breve video teaser che accompagna la presentazione. Bloodborne PSX è stato scaricato 100.000 volte in 24 ore, chissà se Bloodborne Kart riceverà la medesima accoglienza.

Ricordiamo che in questi giorni si tiene l'evento Return to Yharnam per il settimo anniversario di Bloodborne, organizzato ogni anno dalla community per rendere omaggio al gioco di FromSoftware che nel 2022 festeggia i sette anni di vita, nella speranza di poter vedere un sequel nel prossimo futuro.