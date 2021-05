Bloodborne: Lady Dimitrescu di RE Village è perfettamente a suo agio in questa nuova mod

Lady Dimitrescu è uno dei personaggi videoludici più in voga del momento, ed il main villain di Resident Evil Village ha appena trovato una nuova casa nell'incubo di Bloodborne grazie ad una mod mostrata da Garden of Eyes, content creator molto attivo nella community dell'action game di FromSoftware.

La mod in questione vede la gigantesca vampira alle prese con uno dei boss più memorabili di tutto Bloodborne, ovvero Lady Maria della Torre dell'Orologio, che i giocatori possono affrontare all'interno del DLC The Old Hunters. Lo spettacolare scontro, peraltro ripreso tramite la telecamera libera, vede una Lady Dimitrescu decisamente ridimensionata rispetto alla sua controparte originale per meglio adattarsi alle proporzioni dell'iconico personaggio di Bloodborne.

La feroce battaglia, a cui potete dare uno sguardo tramite il filmato che vi abbiamo riportato in apertura, è decisamente senza esclusioni di colpi, e vedrà Lady Dimitrescu fare di tutto pur di uscirne vittoriosa, senza neppure rinunciare a trasformarsi in Ebrietas (altro boss presente in Bloodborne). Cosa ne pensate della mod realizzata da Garden of Eyes?

Per quanto non passi giorno senza le pressanti richieste dei fan, Bloodborne non ha ancora ricevuto una patch per lo sblocco del framerate su PlayStation 5, e nulla ci dice che prima o poi l'upgrade next-gen arriverà. Digital Foundry è però ingegnosamente riuscita a portare il gioco FromSoftware in 4K/60fps su PS5. Intanto, negli ultimi giorni si è fatto strada un nuovo improbabile rumor secondo il quale l'emittente HBO starebbe pensando ad una serie TV basata su Bloodborne.