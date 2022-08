Bloodborne, una manutenzione fa sognare i fan: un annuncio allo State of Play è possibile?

Nonostante sia perennemente in cima alle richieste dei videogiocatori PlayStation, un remake di Bloodborne per PlayStation 5 appare ancora come un lontano miraggio. L'acclamata produzione di FromSoftware, annoverata tra le migliori della generazione PS4, non ha mai ricevuto un boost tecnico, neppure su PS4 Pro, e continua a girare a 30fps.

Molti fan, nel vedere Sony concentrarsi su remake e remastered di altre sue IP, hanno perso le speranze, tuttavia una fiammella si è riaccesa in questi giorni quando FromSoftware ha annunciato una nuova manutenzione programmata per Bloodborne. I server online di Yharnam sarà inaccessibili dalle 06:00 alle 10:00 di mercoledì 31 agosto, e teoricamente non dovrebbe esserci nulla di strano. Come ogni infrastruttura di rete, anche quella di Bloodborne necessita di qualche attenzione. Eppure, c'è chi crede che ci sia dell'altro dietro, per un motivo ben preciso.

La manutenzione verrà infatti condotta a breve distanza dal rumoreggiato State of Play o PlayStation Showcase di settembre, dunque c'è chi spera nell'annuncio di una patch a 60fps o addirittura di un remake proprio nel corso del succitato evento.

Comprendiamo l'entusiasmo, ma noi siamo piuttosto scettici. Tanto per cominciare, Sony non ha ancora confermato uno show per settembre, dunque la veridicità di tali rumor è ancora tutta da appurare. Inoltre, nonostante la loro rarità, le manutenzioni non sono certamente eventi straordinari per Bloodborne: senza andare troppo indietro nel tempo, ce n'è stata una a marzo e un'altra nell'estate del 2021. In entrambi i casi si sono diffusi dei rumor sulla fantomatica patch a 60fps, ma come ben sapete l'annuncio non si è ancora concretizzato. Certo, tutto può essere, ma sulla base dei risicati elementi a nostra disposizione vi consigliamo di tenere a bada l'entusiasmo.