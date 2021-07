Bloodborne: una mod ripristina la famigerata scorciatoia del Chierico Bestia

Sin dai test del 2014 e dalla pubblicazione ufficiale avvenuta nel 2015, la porta situata al termine del ponte dove affrontiamo il Chierico Bestia è rimasta uno dei misteri più oscuri di Bloodborne.

Nel corso degli anni abbiamo scoperto come FromSoftware avesse inizialmente pensato di utilizzarla come una scorciatoia per passare da Yahrnam Centrale a Cathedral Ward e viceversa, ma per un motivo o per l'altro la porta è rimasta totalmente inutilizzabile all'interno del prodotto finito. Il noto Lance McDonald aveva già trovato il modo di aprire la porta del mistero, tuttavia un muro invisibile impediva al giocatore di oltrepassarne la soglia.

Ad oggi le cose si sono ulteriormente evolute, con il modder Garden of Eyes che è finalmente riuscito a ripristinare completamente il funzionamento della porta del Chierico Bestia. Non si è trattato di un compito semplice, dal momento che si è rivelato necessario andare a ritoccare file di gioco legati alle collisioni in-game, agli elementi della mappa, agli script. Il modder ha poi avuto l'accortezza di creare un muro di nebbia davanti alla porta che si attiverà nel caso in cui il Chierico Bestia sia ancora in vita, questo al fine di evitare dei game-breaking bug. Al momento la mod non è ancora pronta per essere diffusa pubblicamente a causa dei tempi di caricamento ancora troppo lenti, come potete del resto osservare tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima. Nel mentre attendiamo l'ultimazione dei lavori, si tratta già da ora di un obiettivo a cui la community anelava da ormai 6 anni a questa parte.

Recentemente sono state fatte nuove scoperte anche sul boss La Balia di Mergo. Nonostante gli insistenti rumor, Sony non ha ancora annunciato alcun port PC di Bloodborne, né la patch next-gen per PS5.