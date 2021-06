Bloodborne: modder ripristina una boss fight tagliata dal gioco FromSoftware

Vi avevamo già parlato in passato di Snake Ball, ovvero il boss tagliato dalla versione finale di Bloodborne. I giocatori si sarebbero dovuti scontrare con la Palla di Serpente nell'area dei Boschi Proibiti, ma il team di FromSoftware ha infine deciso di scartare la colossale creatura.

Grazie al lavoro di datamining di Lace McDonald, sempre pronto a scoprire i segreti più reconditi dei lavori dello studio giapponese, eravamo venuti a conoscenza dell'entità del boss ma anche del fatto che lo scontro non fosse riproponibile a causa di diverse problematiche tecniche. Tuttavia, la community dei modder si è prodigata ancora una volta per porre rimedio e reintrodurre il boss all'interno del sanguinolento action-RPG.

Come potete osservare tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, l'utente Foxy Hoolingas è riuscito a ricostruire la battaglia con Snake Ball all'interno dei chalice dungeon di Bloodborne. Il modder ha già lavorato molto sulle animazioni del boss e sulle hit box per riuscire a rendere gestibile lo scontro, tuttavia permangono ancora diversi aspetti da limare perché la boss fight possa essere pienamente godibile. Che ne pensate di questo boss? Avreste voluto vederlo nella versione finale del gioco?



Ne approfittiamo per ricordarvi che, secondo i rumor che stanno circolando in questi giorni, Bloodborne riceverà una remastered a 60fps su PlayStation 5. Se l'indiscrezione dovesse rivelarsi fondata, potremmo assistere ad un annuncio ufficiale nel corso della vociferata PlayStation Experience dell'8 luglio.