Bloodborne nel mondo reale: appassionato ricrea un'arma del gioco FromSoftware

Con Bloodborne disponibile anche su PS5 grazie alla retrocompatibilità, l'apprezzata opera FromSoftware è ancora oggi incredibilmente amata da moltissimi videogiocatori.

Mentre i rumor autunnali che volevano in arrivo una versione rimasterizzata del gioco per PS5 e PC non sembrano per ora aver trovato conferma, gli appassionati trovano nuovi modi per celebrare il titolo. Tra i più creativi, figura sicuramente l'utente attivo su Twitter come "Mitori", che ha deciso di mettere all'opera il proprio talento artigiano per dare vita ad una creazione a tema Bloodborne. La scelta è ricaduta su di una produzione non certamente semplice da realizzare, ovvero una delle tante armi trasformabili presenti nel gioco. Si tratta in particolare del Bastone Filettato, tra gli strumenti creati dai fabbri dell'Officina. Quest'ultimo cela nell'aspetto di un semplice bastone uno strumento ben più pericoloso, adatto a cimentarsi nella Caccia. L'abile giocatore ne ha ricreato un esemplare a grandezza naturale: potete visionare il risultato direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare della creazione?



Ai giocatori in procinto di avventurarsi su next-gen con PlayStation 5, ricordiamo che Bloodborne sarà disponibile gratuitamente nella PS Collection riservata agli abbonati PS Plus, raccolta che include al suo interno una ventina delle migliori produzioni per PlayStation 4.