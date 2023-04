Bloodborne e le Ombre di Yharnam: il cut content svela i segreti della boss fight

Pochi giorni fa si è festeggiato l'ottavo anniversario di Bloodborne, esclusiva Sony confezionata dagli sviluppatori di FromSoftware in epoca PlayStation 4.

A distanza di così tanto tempo, tuttavia, sembra che vi siano ancora segreti da scoprire all'interno dell'Action RPG. L'ormai famigerato Lance McDonald ha infatti scovato dei nuovi contenuti tagliati dalla versione finale di Bloodborne che hanno per protagoniste le Ombre di Yharnam. Nel video che trovate in apertura a questa news, il content creator presenta le sue scoperte sui retroscena della lore del gioco.



Scopriamo così che inizialmente le creature non costituivano una boss fight. Note come Dark Brigade, le entità rappresentavano invece un incontro unico collocato lungo l'area dell'attico di Mergo. Qui, le future Ombre tendevano un agguato al Cacciatore, cercando di sorprenderlo con armi e attacchi magici. In questa fase, i nemici potevano evocare ombre attorno a sé e persino rendersi invisibili.



Successivamente, tuttavia, i talenti di FromSoftware hanno deciso di tramutare gli avversari in veri e propri boss, ma anche in questo caso non sono mancate le modifiche. È ad esempio interessante osservare come la stessa denominazione delle creature sia mutata nel tempo. Inizialmente, i tre boss erano identificati come i Secret Watchers (guardiani segreti). Successivamente FromSoftware adottò l'espressione Keepers of the Clandestine (custodi del clandestino), infine sostituita con il definitivo Ombre di Yharnam. Il cut content di Bloodborne rivela inoltre una mossa inedita, che vede uno dei boss del trio scatenare un attacco mistico sul Cacciatore.