Bloodborne e gli orrori di Yharnam: ecco i mostri più brutti

Di ritorno dalla dimensione fantasy di Lordran con lo speciale sui migliori boss della serie di Dark Souls, ci proiettiamo nel girone dantesco di Yharnam per andare alla scoperta dei mostri più brutti di Bloodborne.

Il kolossal action ruolistico di FromSoftware in esclusiva PlayStation, d'altronde, vanta alcune tra le creature più terrorizzanti dell'intera storia dei videogiochi, un vero e proprio caleidoscopio di bestie raccapriccianti, entità deformi e abomini che pescano a piene mani nelle fobie più ancestrali dell'essere umano.

Prendendo spunto dal coraggio dimostrato dal Cacciatore, ne ripercorriamo idealmente le gesta per rievocare i mostri più brutti di Bloodborne. Siete pronti a confrontarvi ancora una volta con le creature più orrende di Yharnam?

Ludwig, la Belva della Chiesa della Cura

Nominato più volte nel corso dell'avventura, Ludwig si mostra in tutto il suo raccapricciante splendore solo nelle fasi più avanzate dell'esplorazione delle aree aggiuntive dell'espansione The Old Hunters, accogliendo i giocatori con una delle battaglie più ardue mai create da FromSoftware.

L'orripilante aspetto della Belva della Chiesa della Cura è secondo solo alla letalità dei suoi attacchi, prova ne sia il ricordo di chi ha saputo sconfiggerla solo dopo aver patito le pene dell'inferno superando le fasi della sfida con questo boss memorabile.



Amygdala, il Demone Ragno

Con le sue braccia deformi, un corpo esile e una testa sproporzionata, la creatura ancestrale a guardia della Frontiera dell'Incubo è il terrore di ogni aracnofobico. Le rapide spazzate che caratterizzano i suoi attacchi, uniti ai movimenti fulminei, trasformano lo scontro con il Cacciatore in una vera e propria tortura.

A rendere ancora più inquietante la vista di Amygdala ci pensa lo stesso Demone Ragno nelle fasi più avanzate della battaglia, decidendo di strapparsi le braccia per moltiplicare la potenza dei colpi inferti al nostro povero alter-ego.



La Balia di Mergo

Di tutti gli abomini che popolano Yharnam e dintorni, Mergo è probabilmente il più oscuro e 'lovecraftiano' dei mostri incrociati dal Cacciatore. La torreggiante e deforme creatura che si staglia dinanzi al protagonista una volta raggiunte le profondità dell'Incubo di Mensis ha la 'simpatica' abitudine di squadrare il tessuto dimensionale per aprire dei varchi che conducono a universi paralleli dai quali è solita evocare delle copie di sé stessa.

Il turbinio di lame che assale chiunque osi infastidirla sono da monito per coloro che, per loro somma sfortuna, devono abbatterla per proseguire nel viaggio intrapreso dal proprio personaggio.



Paarl, la Belva Oscura

Se avete completato la missione del Cacciatore e siete ormai giunti ai titoli di coda della storia di Bloodborne, ricorderete certamente l'emozione provata osservando per la prima volta Paarl, la Belva Oscura. L'enorme abominio scheletrico con ciuffi di peli nero-bluastri ha la propensione a scatenare "tuoni fulmini e saette" sui suoi nemici, trasformando ogni battaglia in un rodeo elementale dall'esito pressoché scontato: la ripetuta morte del proprio alter-ego.

Osservandola con attenzione, è davvero impossibile non lasciarsi rapire dalla bellezza estraniante (e terrorizzante) di Paarl, una creatura che ben rappresenta l'incredibile bravura dei designer di FromSoftware.



Ebrietas, Figlia del Cosmo

Se volete esplorare l'Altare della Disperazione, preparatevi ad affrontare uno dei mostri più brutti e assurdi che siano mai stati partoriti dalla mente degli artisti al seguito di Hidetaka Miyazaki: ci riferiamo ovviamente a Ebrietas, la Figlia del Cosmo.

Dal corpo centrale di Ebrietas, simile a quello di una gigantesca lumaca, si protendono dei viscidi tentacoli 'calamareschi', con strane protuberanze fungine che spuntano da un volto diviso a metà: con queste premesse, viene quasi da chiedersi quale sia stata la reazione di Miyazaki alla vista dei primi bozzetti di questo ammasso di carne!



Menzione d'onore: la Talpa del Labirinto

Nei cunicoli che si snodano tra i Dungeon del Calice di Bloodborne si annida una creatura che ha affollato per mesi gli incubi degli appassionati dell'action ruolistico di FromSoftware, ovvero la Talpa del Labirinto.

La caccia alla spaventosa Talpa del Labirinto di Bloodborne ha coinvolto tantissimi giocatori, per via delle fattezze davvero inconfondibili di questo essere caratterizzato da un corpo flaccido e una bocca piena di tentacoli che, una volta spalancata, rivela un ammasso disgustoso di organi pulsanti che spruzzano acido sul malcapitato di turno.