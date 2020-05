Bloodborne su PC in 4K e 60fps? Lo spera anche Cory Barlog

Dopo aver provato a sdrammatizzare con Druckmann sulle minacce ricevute per The Last of Us 2, il direttore di God of War, Cory Barlog, condivide sui social il messaggio di un fan di Bloodborne che spera nel porting PC del kolossal di FromSoftware.

Il papà di God of War ha voluto esprimere (seppur indirettamente) il suo apprezzamento per la trasposizione PC di Bloodborne retwittando il messaggio condiviso sui social dall'utente Sloth Mom che spiega come "presumibilmente Bloodborne sta arrivando su PC e questo ha tutto il senso del mondo perchè ha raggiunto il suo scopo, ossia quello di vendere console come esclusiva. Ora però è diventato obsoleto, specie in vista dell'avvento di PS5. Sony potrebbe guadagnare tanto da mettersi a stampare denaro se decidesse di lanciare una versione 4K a 60fps su PC, sarebbe davvero sciocco non farlo".

L'ipotesi dell'approdo su PC di Bloodborne viene oltretutto rafforzata da una nuova serie di indiscrezioni raccolte dalla redazione di RespawnFirst che, attingendo alle parole pronunciate da un informatore anonimo, spiega che il progetto del porting PC di Bloodborne si troverebbe già in fase di sviluppo, con un annuncio da parte di Sony che dovrebbe avvenire entro la primavera del 2021.