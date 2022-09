Bloodborne su PC? Due video mostrano gameplay e impostazioni, ma è falso

In queste ore due b>video di Bloodborne per PC stanno circolando su Twitter e sui principali social network... un leak in vista di un annuncio previsto per lo State of Play? In realtà no perché i filmati in questione sono falsi, come confermato dall'autore delle clip.

Ad agosto si era parlato di un possibile annuncio di Bloodborne per PC allo State of Play di settembre ma ad oggi nulla si è concretizzato e nel momento in cui scriviamo non abbiamo neanche una data per lo showcase Sony di questo mese.

Da anni si rumoreggia di un debutto di Bloodborne su PC in contemporanea con una versione rimasterizzata per PlayStation 5 ma come detto si tratta solamente di speranze e supposizioni, voci mai supportate da indizi concreti e anche in questo caso i video si sono rivelati falsi.

Jason Schreier ha negato l'esistenza di Bloodborne Remaster per PC e PS5, secondo il celebre insider e giornalista, Sony non avrebbe in programma di rilanciare il gioco e anche un sequel sembra ormai del tutto improbabile, essendo passati sette anni dal lancio del gioco originale e con FromSoftware impegnata su altri progetti per altri publisher, come Elden Ring, uno dei giochi più venduti degli ultimi anni con ben 16 milioni di copie distribuite da febbraio 2022.