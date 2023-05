Bloodborne per PC esiste davvero e Lance McDonald ne ha la prova

Passano gli anni ma i desideri dei videogiocatori non cambiano: il porting di Bloodborne continua ad essere invocato a gran voce, una richiesta che tuttavia continua a rimanere inascoltata e inesaudita. Eppure, sembra che un'edizione del gioco di FromSoftware per Windows esista per davvero...

Dopo aver bacchettato il creatore di God of War David Jaffe, reo d'aver alimentato le speranze dei videogiocatori in vista dell'imminente PlayStation Showcase, Lance McDonald è tornato alla carica per dimostrare l'esistenza di una versione di Bloodborne per PC. Il modder e data miner, uno dei più profondi conoscitori dell'mondo di FromSoftware, ha notato qualcosa di molto interessante: "Gli screenshot delle Urne da olio presenti sulla fandom di Bloodborne sono stati forniti da Marcos Domenech, un Environment Artist di FromSoftware. Gli screenshot sono stati catturati utilizzando un build di Bloodborne per Windows".

A sostegno della sua prova, McDonald ha pubblicato uno screenshot della pagina di ricerca di Google, dimostrando che gli scatti in questione presentano la dicitura "SPRJ-win64" all'interno del loro nome (tipica degli scatti effettuati su Windows con un menu di debug), un dettaglio che a suo dire renderebbe chiara la sua provenienza. "Marcos, probabilmente, ha l'intero gioco che gira su PC. Assurdo", ha chiosato il modder.

Sono molti gli artisti ad aver già utilizzato una build di Bloodborne per PC per il loro lavoro ma, secondo McDonald, Domenech avrebbe impiegato una versione retail completa, e non una build non definitiva dell'era "Project Beast" (il titolo di lavorazione di Bloodborne durante il suo sviluppo). Le immagini sono infatti state scattate a Fishing Hamlet, una location del DLC The Old Hunters, un dettaglio che confarebbe la loro provenienza da una build completa con gioco e DLC.

Ci teniamo a precisare, in ogni caso, che questa scoperta non rappresenta la conferma di un imminente reveal di Bloodborne per PC al PlayStation Showcase. È possibile che questa versione del gioco esista solo dietro le quinte e non sia pensata per la pubblicazione, dunque almeno per il momento tenete a bada gli entusiasmi.